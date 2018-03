Reprezentacja Polski. Dawid Kownacki opuścił zgrupowanie

Dawid Kownacki opuścił zgrupowanie dorosłej reprezentacji Polski, żeby wspomóc reprezentację do lat 21, której jest kapitanem. Młodzieżowa kadra we wtorek rozegra mecz eliminacji ME U21 z Litwą.

Kownacki zadebiutował w piątek w seniorskiej reprezentacji Polski. Razem z Piotrem Zielińskiem zagrał za plecami Roberta Lewandowskiego, ale, poza kilkoma przebłyskami, wypadł bezbarwnie. W 72. minucie zmienił go Arkadiusz Milik. Napastnik SSC Napoli wrócił do kadry po 200 dniach przerwy.

W sobotę rzecznik PZPN Jakub Kwiatkowski poinformował, że Kownacki opuścił zgrupowanie reprezentacji, by dołączyć do młodzieżowej kadry. Oznacza to, że napastnik Sampdorii Genua nie zagra w sparingowym spotkaniu z Koreą Południową.

We wtorek reprezentacja U21 zmierzy się w Lublinie z Litwą. Nasi przeciwnicy zajmują ostatnie miejsce w grupie eliminacyjnej. "Biało-Czerwoni" są na drugim miejscu z punktem straty do Duńczyków.

Początek spotkania z Litwą o godzinie 18, z kolei dorosła reprezentacja zmierzy się z Koreą Południową w Chorzowie o godzinie 20.45.

WG