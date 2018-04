Robert Lewandowski przedstawił agentowi cztery kluby, z którymi może negocjować

Saga transferowa z udziałem Roberta Lewandowskiego trwa w najlepsze. Francuskie "L'Equipe" dotarło do informacji, według których napastnik Bayernu Monachium miał przedstawić swojemu agentowi Piniemu Zahaviemu nazwy czterech zespołów, z którymi ten mógłby negocjować letni transfer.

Zdjęcie Robert Lewandowski /AFP

Zmiana agenta przez Roberta Lewandowskiego, który w lutym tego roku zrezygnował ze współpracy z Cezarym Kucharskim, wywołała ogrom spekulacji. Kapitan reprezentacji Polski związał się umową z 74-letnim Pinim Zahavim, specjalistą od głośnych transferów.



Francuska gazeta "L'Equipe", powołująca się na anonimowego człowieka z otoczenia Lewandowskiego, ujawniła, że Polak udzielił pozwolenia Zahaviemu, by ten negocjował letni transfer z czterema klubami. Gazeta wymieniła trzy z nich: Real Madryt, Paris Saint-Germain oraz Chelsea Londyn. Czwarty owiany jest tajemnicą.

Bayern nie jest skory do oddania swojego najlepszego napastnika, którego kontrakt z klubem obowiązuje do końca czerwca 2021 roku. Niewykluczone jednak, że oferta powyżej 100 milionów euro skłoni Bawarczyków do zmiany zdania, bowiem to ostatni moment, by zarobić na 30-letnim snajperze, który do Monachium trafił za darmo.

Lewandowski w tym sezonie zdobył 35 bramek w 39 meczach Bayernu, z kolei ogółem w 186 meczach strzelił 145 goli. "Lewy" jest graczem monachijskiego klubu od sezonu 2014/15, od tamtego czasu co roku wygrywa z drużyną mistrzostwo Niemiec.

WG

