Sepp Maier atakuje: To wina Roberta Lewandowskiego

​Sepp Maier, legenda reprezentacji Niemiec i w latach 1965-1980 bramkarz Bayernu Monachium, nie szczędził słów krytyki Robertowi Lewandowskiemu. - To były jego dwa najsłabsze mecze. Napastnik musi strzelać gole - przyznał znakomity przed laty bramkarz, mistrz świata z Die Mannschaft.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Robert Lewandowski w kropce. Wideo Eurosport

W Niemczech od kilku dni Robert Lewandowski nie ma dobrej prasy. Zachowanie polskiego snajpera Bayernu Monachium, który w meczu z FC Kolen nie podał ręki trenerowi Juppowi Heynckesowi, wywołało prawdziwą burzę komentarzy. "Lewy" oskarżany jest o gwiazdorskie zachowanie i chęć wymuszenia transferu do Realu Madryt.



Reklama

We wtorek głos w sprawie Polaka zabrał Sepp Maier, legenda reprezentacji Niemiec i w latach 1965-1980 bramkarz Bayernu Monachium. Ocena postawy Lewandowskiego jest surowa, tak samo jak formy kapitana reprezentacji Polski. - To były jego dwa najsłabsze mecze. Jest świetnym piłkarzem, ale jak jest na murawie, musi strzelać gole. Nie był widoczny w meczach z Realem i to jego wina - podsumował postawę Lewandowskiego Maier.



- Nie wydaje mi się, żeby w tym momencie myślał o drużynie. Myślał tylko o własnym ja, ja i ja - dodał inny były reprezentant Niemiec i Bayernu Monachium, Paul Breitner.



Niemieckie media już spekulują, czy Jupp Heynckes wystawi Roberta Lewandowskiego w ostatnim meczu sezonu. W sobotę Bayern Monachium zakończy rozgrywki starciem z VfB Stuttgart na Allianz Arena. Polak jest już niemal pewny tytułu króla strzelców, ale może jeszcze wyśrubować swój strzelecki rekord.

Zobacz szczegóły z Bundesligi!



Zdjęcie Robert Lewandowski Robert Lewandowski /AFP





kris