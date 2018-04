Serie A. Chiellini szczęśliwy po powrocie Milika na boisko

Napastnik reprezentacji Polski nie ma już problemów z kolanem i coraz lepiej prezentuje się w barwach Napoli. - Bardzo się cieszę, że on znów gra. Wykazał się niezwykłą wytrwałością – mówi tymczasem obrońca Juventusu Giorgio Chiellini. W niedzielę oba zespoły zagrają w Turynie. Porażka piłkarzy z Neapolu może oznaczać dla nich stratę szans na mistrzostwo Włoch.

Polski napastnik po kolejnym zerwaniu więzadła i operacji wrócił na murawę na początku marca. Na początku oczywiście grał niewiele, ale teraz pojawia się na boisku coraz częściej. Ostatnio w starciach przeciwko Chievo i Udinese zdobył bramki.

- Powrót Milika jest bardzo ważny dla Napoli. On już to pokazał zdobywając bramki w ostatnich meczach. Widać, jaki ma wpływ na zespół. Ten chłopak miał mnóstwo pecha, ale pokazał jak wielką ma siłę mentalną, aby wrócić do zdrowia. A to nie było na pewno łatwe. Bardzo się z tego cieszę. Bez wątpienia podczas niedzielnego spotkania zrobimy wszystko, aby Milik nie strzelił gola, także dlatego, że brak straconej bramki znaczy dużo i daje większe szanse na zrobienie czegoś naszym napastnikom - powiedział Giorgio Chiellini w „Corriere dello Sport".

W niedzielę na Stadio Olimpico w Turynie o godz. 20.45 spotkanie Juventus – Napoli.



