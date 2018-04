Serie A. Milik na okładkach największych włoskich gazet

Arkadiusz Milik wrócił do wyjściowego składu Napoli po raz pierwszy od września ubiegłego roku. Szansę wykorzystał. Strzelił gola, jest na ustach kibiców i włoskich dziennikarzy. Największe sportowe dzienniki w Italii „La Gazzetta dello Sport” i „Corriere dello Sport” zamieszczają zdjęcie Polaka na okładkach. – Jego historia przypomina bajkę i pozwala Napoli wierzyć w mistrzostwo do samego końca – pisze „La Gazzetta”.

Włosi kochają takie historie, jak ta Polaka. Milik miał dwie groźne kontuzje, łącznie był nieobecny ponad rok, drugi raz wrócił na boisko i znów strzela. W trzech ostatnich meczach zdobył dwie bramki. W środę zaliczył trafienie bardzo ważne, bo na 3-2 w meczu z Udinese. Napoli wygrało 4-2 i zaczęło wierzyć w mistrzostwo, bowiem niespodziewanie zremisował Juventus (1-1 z Crotone). W tym momencie „Azzurri” tracą do lidera z Turynu cztery punkty.

- Milik opuszczał boisko przy owacji na stojąco. To był budujący moment dla napastnika – zauważyła „La Gazzetta dello Sport”.

Największy włoski dziennik porównuje historię Polaka do bajki. – Stracił wiele miesięcy, a teraz wraca. Kibice nie byli do niego przekonani, ale w środę żegnali go brawami. Z nim znowu można marzyć o szczęśliwym zakończeniu, o którym w Neapolu boją się nawet głośno mówić. Sarri zdaje sobie sprawę z tego, ile stracili podczas jego kontuzji. Arek zamienia się w księcia z bajki – czytamy. Szczęśliwym końcem ma być upragniony tytuł dla Napoli.

Dwie największe włoskie gazety „La Gazzetta” i „Corriere dello Sport” zamieściły zdjęcia Polaka na stronie tytułowej.

Serwis internetowy o ekipie z Neapolu „Tuttonapoli.net” wybrał Milika graczem meczu, przyznając mu notę 7.5 (w skali od 1 do 10). – Kluczowy zawodnik. Kreował sporo okazji, strzelił gola. Mamy nadzieję, że najgorsze już za nim. Był pechowcem, teraz jest naszym bohaterem – napisano o Polaku.

„Napoli, co za marzenie” – napisała z kolei „Corriere dello Sport”, nawiązując do tego, że ekipa Sarriego jeszcze wierzy w mistrzostwo. W niedzielę najważniejszy test. Mecz Juventus – Napoli w Turynie. Dziennikarze zastanawiają się czy Milik wyjdzie w pierwszym składzie. – Trener będzie miał nie lada ból głowy. Zagra Polak albo Dries Mertens. A może ich dwóch? – zastanawiają się Włosi.



