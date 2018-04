Serie A. Napoli jeszcze walczy o mistrzostwo, Polacy wśród najlepszych na boisku

Wystarczyło tylko przez chwilę posłuchać owacji całego stadionu w Neapolu, gdy Arkadiusz Milik schodził z boiska, aby zrozumieć, z jaką nadzieją został przyjęty jego powrót do pierwszego składu Napoli. Polak został bardzo dobrze oceniony za mecz z Udinese (4-2), w którym strzelił jednego z goli. Według „Il Mattino”, lepsi od niego byli jedynie Insigne i Albiol.

Zdjęcie Zieliński i Milik mają się z czego cieszyć /AFP

To nie oznacza jeszcze stałego miejsca w wyjściowej jedenastce przygotowywanej przez trenera Maurizio Sarriego, ale polskiemu napastnikowi właśnie teraz - przed końcówką sezonu i przed mundialem w Rosji - taka pozytywna energia jest niezwykle potrzebna. Tym bardziej, że jest się o co bić. Po nieoczekiwanym remisie w Crotone, Juventus ma już tylko cztery punkty przewagi nad najgroźniejszymi rywalami, a Milik może być bardzo cennym elementem Napoli. W spotkaniu przeciwko Udinese pokazał, że po kontuzji wraca do swojej dawnej dyspozycji i jest w stanie nie tylko skutecznie zastąpić Driesa Mertensa spisującego się ostatnio słabiej, ale także powalczyć o coś więcej. Ma przy tym ogromne wsparcie publiczności.

Zdaniem największego dziennika neapolitańskiego "Il Mattino", Polak zasłużył na notę 6,5, pokazując "w walce z Danilo i Santosem (obrońcami Udinese) kilka interesujących zagrań". "W systemie gry z jednym napastnikiem 4-2-3-1 ustawiał się w dobrym miejscu, we właściwym czasie i nie popełniał błędów" - chwali polskiego zawodnika włoska prasa.

Dla selekcjonera Adama Nawałki to też bardzo dobra informacja. Tym bardziej, że drugi z Polaków występujących w Napoli Piotr Zieliński był niewiele gorszy (nota 6). "Il Mattino" zwraca szczególną uwagę na "świeżość" w jego grze i rajdy prawą stronę, dzięki którym rywale mieli duży problem. Choć wypomina, że mógł się lepiej zachować przy drugim golu dla Udinese.



Ukoronowaniem dobrej gry naszych zawodników był gol Milika i asysta Zielińskiego.



Teraz wszystkie oczy będą zwrócone na niedzielny hit w Turynie, bo nieoczekiwanie w ciągu kilku minut w środowy wieczór przewaga Juventusu nad Napoli stopniała z dziewięciu do jedynie czterech punktów. Gdyby neapolitańczykom udało się wygrać z mistrzami Włoch, i to jeszcze na ich terenie, wtedy walka o mistrzostwo stanie się całkowicie otwarta.

Niewykluczone, że z Milikim i Zielińskim znowu w pierwszym składzie.

Remigiusz Półtorak



