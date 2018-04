Serie A. SPAL 2013 - AS Roma 0-3. 90 minut Cionka

Łatwe zwycięstwo odniosła Roma w meczu 34. kolejki Serie A. Zespół Eusebio Di Francesco wygrał na wyjeździe ze SPAL 2013 3-0. Goście, którzy we wtorek zagrają w półfinale Ligi Mistrzów z Liverpoolem, wystąpili w rezerwowym składzie. Całe spotkanie w ekipie z Ferrary rozegrał Thiago Cionek.

Zdjęcie Patrick Schick /Getty Images

Eusebio Di Francesco przed pierwszym półfinałowym meczem z Liverpoolem w Lidze Mistrzów dał odpocząć swoim najlepszym piłkarzom. Spotkanie ze SPAL 2013 na ławce rezerwowych rozpoczęli więc tacy piłkarze jak: Edin Dżeko, Daniele De Rossi, Alessandro Florenzi i Juan Jesus. W mocno przemeblowanym składzie Roma i tak bez większych problemów poradziła sobie na wyjeździe z drużyną z Ferrary, w której od początku w obronie zagrał Cionek.

Bezbramkowy rezultat na Stadio Paolo Mazza utrzymywał się do 33. minuty, kiedy to piłkę do własnej bramki wpakował naciskany przez Kevina Strootmana Francesco Vicari. Blisko całej sytuacji był Cionek, jednak jego rozpaczliwy wślizg nie zapobiegł utracie gola.

Roma prowadzenie podwyższyła po przerwie. W 52. minucie z linii pola karnego ładny strzał oddał Radja Nainggolan i Alex Meret skapitulował po raz drugi.



Wypożyczony z Udinese golkiper piłkę trzeci raz z własnej bramki musiał wyciągać w 60. minucie po celnej główce Patrika Schicka. Dla Czecha był to pierwszy ligowy gol w barwach Romy.

Ekipa z Rzymu zgarnęła komplet punktów. To ważne zwycięstwo, mając na uwadze walkę o miejsce gwarantujące udział w przyszłej edycji Ligi Mistrzów. SPAL jest tymczasem nad przepaścią. Co ciekawe, porażka z Romą przerwała tej drużynie serię aż sześciu remisów w lidze.

Cionek rozegrał cały mecz. Z ławek rezerwowych spotkanie obserwowali Bartosz Salamon (SPAL) i Łukasz Skorupski (Roma).

SPAL 2013 - Roma 0-3 (0-1)

Bramki: 0-1 Vicari (33. samobójcza), 0-2 Nainggolan (52.), 0-3 Schick (60.)

