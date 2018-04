Standard Liege - Anderlecht 2-1. Teodorczyk bez gola

Ostatnie tygodnie były niezwykle udane dla zawodnika z Żuromina. Łukasz Teodorczyk strzelał wiele goli dla Anderlechtu, ale w środę nie zaprezentował się najlepiej w wyjazdowym meczu 4. kolejki grupy mistrzowskiej Jupiler League. Jego drużyna przegrała 1-2 (1-1) z Standardem Liege. Polak występował przez 61 minut i niczym się nie wyróżnił.

Polski napastnik miał znakomity poprzedni sezon, ale obecny bardzo długo był dla niego słaby. Pojawiało się mnóstwo negatywnych komentarzy na temat jego gry oraz zachowań, także poza boiskiem. Dopiero ostatnio, a tak naprawdę od końca lutego w grze Teodorczyka znów pojawił się powiem optymizmu.

Zawodnik reprezentacji w poprzednich sześciu meczach ligowych ekipy z Brukseli strzelił osiem goli. Kilka dni temu to jego bramka zapewniła Anderlechtowi prestiżową wygraną 1-0 z liderem tabeli, a więc Club Brugge. Jednocześnie w ostatnim dobrym okresie „Teo” nie ustrzegł się różnych wybryków na murawie. To raz kogoś brutalnie sfaulował, to użył kilku słów za dużo. W mediach belgijskich znów stał się częstym gościem także z tego powodu.

W środę kadrowicz Nawałki wystąpił w ważnym spotkaniu w Liege. To od początku nie był dla niego i jego drużyny najlepszy mecz.

W dziesiątej minucie Standard objął prowadzenie za sprawą Renaud Emonda. Krótko przed przerwą Anderlecht wyrównał za sprawą Francuza Adriena Trebela.

Po zmianie stron drugiego gola dla miejscowych strzelił Mehdi Carcela-Gonzalez. Marokańczyk niedawno trafił do Liege z Olympiakosu.

Chwilę później, bo w 61. minucie z murawy zszedł niewidoczny Teodorczyk.

Wynik nie uległ już zmianie. Gospodarze wygrali po raz trzeci w dodatkowej fazie sezonu.

Natomiast dla Anderlechtu to była druga przegrana w grupie mistrzowskiej. Ekipa z Brukseli zajmuje drugie miejsce w tabeli. Prowadzi Club Brugge, który ma trzy punkty przewagi i jedno spotkanie do rozegrania więcej. Zespół z Liege jest czwarty.

W tej fazie sezonu rozegranych zostanie dziesięć kolejek.



