"The Guardian": Mecz Polski z Nigerią to jak 1/8 finału MŚ

Dziennik "The Guardian" wybrał spotkanie Polski z Nigerią jako jedno z najciekawszych podczas marcowych sparingów w ramach przygotowań do mistrzostw świata w Rosji. Angielska gazeta przekonuje, że śmiało mógłby to być mecz w 1/8 finału mistrzostw świata.

Zdjęcie Reprezentacja Polski podczas treningu przed meczem z Nigerią /Newspix

O meczu napisał Barney Ronay z dziennika "The Guardian". Futbol międzynarodowy nie cieszy się w Anglii szczególnym uznaniem. Kibice na Wyspach - zachęcani często przez trenerów z Premier League - lubią narzekać na kalendarz meczów drużyn narodowych. Inna sprawa, że reprezentacja Anglii od 1966 roku niczego na arenie europejskiej ani światowej nie ugrała, co nie sprzyja wyrozumiałości dla piłkarskiego terminarza.

Z perspektywy angielskiego dziennikarza piłka reprezentacyjna przegrywa ("nie bez pewnych podstaw") w konfrontacji z klubową i FIFA potrzebuje udanych mistrzostw świata w Rosji. Ronay wymienia więc czynniki udanego mundialu. Pierwszy to najlepsze drużyny w najwyższej formie, co daje zasłużonego zwycięzcę i godnego mu rywala. Drugi to udany udział utalentowanej aspirującej generacji poszerzającej zainteresowanie mistrzostwami i za przykład podaje tu m.in. Polskę z 1982 roku (trzecie miejsce). Trzecim komponentem jest przebojowa drużyna jak np. Kamerun w 1990 roku.

Mecze towarzyskie w marcu - pisze Ronay - zostaną rozegrane w sprzyjających okolicznościach, bo w najważniejszych europejskich ligach (poza włoską) tytuły mistrzowskie są niemal pewne. To okazja dla fanów na detoks od codziennej piłkarskiej "młócki" oraz szansa na poszukanie wskazówek, zdradzających, który z zespołów mógłby w przyszłym roku namieszać podczas rosyjskiej imprezy. Mecze polskiej kadry znalazły się w tym gronie.

"Są w tym tygodniu pary wyglądające na zupełnie atrakcyjne mecze 1/8 finału mistrzostwo świata. Polska, aktualnie ex aqueo na szóstym miejscu w rankingu FIFA, gra z Nigerią. Nigeria gra z Serbią. Belgia Roberto Martineza i jej mieszanka defensywnych muskułów z ofensywnym geniuszem w rzadkim spotkaniu z Arabią Saudyjską.(…) Polska gra z Koreą Południową, Islandia z Peru, Dania z Panamą" - czytamy.

kip