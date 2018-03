Tomasz Frankowski oficjalnym ekspertem Interii na MŚ w Rosji

Selekcjoner Adam Nawałka wezwał na zgrupowanie reprezentacji Polski Przemysława Frankowskiego z Jagiellonii, a my postawiliśmy na tego słynniejszego spośród Frankowskich. Tomasz Frankowski został oficjalnym ekspertem serwisu eurosport.interia.pl na piłkarskie mistrzostwa świata w Rosji.

"Franek Łowca Bramek" będzie u nas komentował wydarzenia związane z mundialem, oceniał ruchy kadrowe Adama Nawałki i grę jego piłkarzy, opowiadał o największych bolączkach "Biało-Czerwonych", został ekspertem programu piłkarskiego Interii "Szybka kontra".

Tomasz Frankowski zdążył już zadebiutować w premierowym odcinku "Szybkiej kontry". Jako były piłkarz i stały bywalec na meczach Jagiellonii, zaskoczył nas głosem sprzeciwu wobec powołania do kadry naturalizowanego Ukraińca Tarasa Romanczuka.

- Taras najpierw powinien udowodnić swą dyspozycję poprzez dobrą grę w Jagiellonii i zdobycie z nią mistrzostwa, czy wicemistrzostwa Polski, a później dopiero dostać powołanie do kadry - uzasadnił swą opinię "Franek".

Tomasz Frankowski to jeden z najwybitniejszych napastników w dziejach Wisły Kraków i całej Ekstraklasy. Czterokrotnie był królem strzelców ligi, a pięć razy z Wisłą sięgał po mistrzostwo Polski.

W reprezentacji Polski "Franek" wystąpił 22 razy i strzelił 10 goli, w tym jeden Anglii na wyjeździe. Przy okazji Euro 2012 pracował w sztabie selekcjonera Franciszka Smudy, był trenerem napastników.

W swej bogatej karierze Frankowski miał przyjemność występować w drużynie trenowanej przez słynnego Arsene'a Wengera - w japońskim Nagoya Grampus Eight. Występy międzynarodowe zakończył w amerykańskiej lidze MLS, w ekipie Chicago Fire, skąd wrócił do macierzystej Jagiellonii, by dołożyć do swych występów w Ekstraklasie 120 spotkań, w których zdobył aż 51 bramek. Łącznie w najwyższej klasie rozgrywkowej Polski "Franek" zaliczył 302 mecze, w których zdobył aż 169 goli, co daje mu zaszczytne czwarte miejsce na liście wszech czasów!

Nie bez kozery uchodził za jednego z największych w Polsce inteligentów boiskowych. Po zakończeniu kariery zaangażował się w szkolenie młodzieży. Wspólnie z Mirosławem Szymkowiakiem i Markiem Konieczny prowadzi w Krajkowie Akademię Piłkarską 21 im. Henryka Reymana.

