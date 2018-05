Tomasz Iwan: W Juracie spotkanie piłkarzy z prezydentem

Dyrektor reprezentacji zdradził, że podczas pierwszego przed mistrzostwami świata zgrupowania polscy piłkarze będę nie tylko ćwiczyć na boisku. "W planie są rowery, koncert, turniej siatkonogi i spotkanie z prezydentem Andrzejem Dudą" - poinformował.

Pierwsze przed mundialem w Rosji zgrupowanie rozpoczęło się w poniedziałek. Z wyselekcjonowanej liczącej 32 zawodników kadry na Półwyspie Helskim zabraknie jednak Roberta Lewandowskiego i Łukasza Piszczka. Pozostali piłkarze pojawią się w Juracie zgodnie z indywidualnymi ustaleniami z selekcjonerem. Zaplanowany do soboty pobyt w Hotelu Bryza ma głównie regeneracyjny charakter. Zawodnicy w gronie rodzin i partnerek mają odpoczywać po trudach ligowego sezonu, a kontuzjowani gracze dojść do pełnej sprawności.



"Jurata to aktywny wypoczynek, ale dla niektórych też ciężka praca. Na pierwszym zgrupowaniu zajęcia będą zindywidualizowane. Ci, którym brakuje rytmu meczowego, będą nadrabiać stracone godziny, aby wszyscy byli przygotowani do typowo piłkarskich zajęć w Arłamowie" - tłumaczył selekcjoner Adam Nawałka.



Od środy do soboty kadrowicze trenować będą na boisku w pobliskiej Jastarni, ale kierownictwo reprezentacji, podobnie jak dwa lat temu przed mistrzostwami Europy, przygotowało dla zawodników szereg dodatkowych atrakcji.



"Specyfika miejsca, sam widok z okna i plaża jest już swoistą atrakcją. Ale na walorach wizualnych nie poprzestaliśmy. W planie mamy Tour de Jurata, bo ponownie będziemy dojeżdżać na treningi na rowerach. Tu też może dojść do małej rywalizacji, kto pierwszy, oczywiście bezpiecznie, dotrze na boisko. W programie zgrupowania jest także turniej siatkonogi. Dwie sesje treningowe, w środę i piątek, są otwarte dla kibiców i dziennikarzy" - wspomniał Iwan.

W środowe popołudnie reprezentanci mają zaplanowane spotkanie z prezydentem Andrzejem Dudą, a w czwartek koncert. Dwa lata temu piłkarze bawili się w Juracie przy muzyce zespołu De Mono.



"Prezydent zaprosił piłkarzy razem z rodzinami do swojej rezydencji na Helu, co jest dla nas dużym wyróżnianiem. W czwartek natomiast odprężymy się podczas koncertu. Nazwy wykonawcy jednak nie podam, bo to ma być niespodzianka. Mogę tylko powiedzieć, że jest to bardzo znana polska grupa" - dodał dyrektor reprezentacji.



28 maja w Arłamowie rozpocznie się już "właściwe" zgrupowanie. Ostateczny, 23-osobowy skład kadry na MŚ selekcjoner ma ogłosić 4 czerwca.



Przed mundialem biało-czerwonych czekają jeszcze dwa mecze kontrolne. 8 czerwca w Poznaniu ich rywalem będzie Chile, a cztery dni później zagrają w Warszawie z Litwą. Następnego dnia kadra Nawałki wyleci do swojej bazy w Soczi.



Turniej w Rosji rozpocznie się 14 czerwca. Wówczas na Łużnikach w Moskwie gospodarz imprezy zmierzy się z Arabią Saudyjską. Rywalami Polaków w grupie H będą kolejno: Senegal (19 czerwca w Moskwie), Kolumbia (24 czerwca w Kazaniu) i Japonia (28 czerwca w Wołgogradzie).