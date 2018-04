Wolfsburg - Hamburg. Jakub Błaszczykowski w pierwszym składzie!

Jakub Błaszczykowski wraca do wyjściowego składu VfL Wolfsburg! Polski skrzydłowy rozpocznie od pierwszej minuty mecz z HSV Hamburg, który rozpocznie się dziś o 15.30. Kuba czekał na to dokładnie pół roku.

Ostatni raz w wyjściowym składzie mecz ligowy Błaszczykowski rozpoczął 28 października zeszłego roku. Oznacza to, że jego przerwa trwała... dokładnie sześć miesięcy, a więc pół roku.



Absencja Błaszczykowskiego spowodowana była urazem pleców, z którym długo nie mogli poradzić sobie niemieccy lekarze. Na ratunek Kubie przyszli więc lekarze z Płocka, gdzie przez kilka tygodni skrzydłowy rehabilitował się w ośrodku Wisły.



Powrót do gry 32-letniego pomocnika to świetna wiadomość dla fanów kadry Adama Nawałki, który z wysokości trybun ma oglądać dzisiejsze spotkanie "Wilków".



Jako pierwszy informację o powrocie Błaszczykowskiego do gry podał dziennikarz "Przeglądu Sportowego" Tomasz Włodarczyk.



Początek meczu Wolfsburg - Hamburg dziś o godzinie 15.30.



