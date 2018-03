Zwycięstwo Anderlechtu Bruksela. Dwa gole Teodorczyka

Łukasz Teodorczyk odblokował się i strzela gola za golem. Po hat-tricku w ostatnim spotkaniu, tym razem zdobył dwie bramki i poprowadził swój zespół do wyjazdowego zwycięstwa z Zulte-Waregem 3-2 w 29. kolejce belgijskiej ekstraklasy. "Teo" wysłał kolejny sygnał, że poważnie myśli o tym, aby pojechać na mundial do Rosji.

Zdjęcie Łukasz Teodorczyk /AFP

Belgijska ekstraklasa - zobacz wyniki, strzelców, składy, terminarz i tabelę

Anderlecht błyskawicznie objął prowadzenie. Już w 2. minucie gola strzelił Ryota Morioka, znany polskim kibicom z gry w Śląsku Wrocław.

Dziesięć minut później na 2-0 podwyższył Teodorczyk. Polski napastnik wywarł presję na obrońcy rywali i zmusił go do błędu. Pieter Gerkens przejął piłkę i wyłożył ją na czystą pozycję Teodorczykowi, który z zimną krwią kopnął futbolówkę do siatki między nogami bramkarza.



W 28. minucie kontraktowego gola strzelił Marvin Baudry, ale cztery minuty później "Teo" wykorzystał kolejny błąd rywali i w sytuacji sam na sam nie dał szans Sammy'emu Bossutowi.

Gospodarze zmniejszyli straty pięć minut przed końcem, ale "Fiołki" nie pozwoliły wydrzeć sobie kompletu punktów.

Po 29 kolejkach Anderlecht awansował na drugie miejsce w tabeli. Ma 52 punkty i traci dwanaście do prowadzącego FC Brugge.

SV Zulte-Waregem - Anderlecht Bruksela 2-3 (1-3)

0-1 Morioka (2.)

0-2 Teodorczyk (12.)

1-2 Baudry (28.)



1-3 Teodorczyk (32.)

2-3 Szaponjić (85.)