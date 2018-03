Robert Lewandowski o roli meczów sparingowych. Wideo

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

- Na pewno mogą zdarzyć się w tym okresie słabsze mecze, ale z drugiej strony, jeśli chcemy pokazywać swoją najlepszą jakość, to bez różnicy, czy jest to mecz o punkty, czy nie, a nawet trening - mówi kapitan reprezentacji Robert Lewandowski przed meczami towarzyskimi, przygotowującymi kadrę do mundialu w Rosji.