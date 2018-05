Wojciech Szczęsny po treningu w Arłamowie. Wideo

Bramkarz reprezentacji Polski Wojciech Szczęsny: Chcę co do Arłamowa wracać do dwa lata, bo to będzie znaczyło, że gramy zawsze na dużych imprezach, czy to rangi mistrzostw Europy, czy mistrzostw świata.