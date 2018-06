Tajemnice mundialu. Dzień, w którym dyktator Videla i Henry Kissinger weszli do peruwiańskiej szatni

Do mundialu w Rosji zostało już tylko 5 dni. Do tego czasu codziennie przypominamy dzieje piłkarskich mistrzostw świata. Te najstarsze, ale też całkiem nowe. Piszemy o sensacjach, których nikt się nie spodziewał, o dramatach, które wpływały na życie całych narodów i o wydarzeniach ważnych, choć niemal nieznanych. Również z Polakami w roli bohaterów. O tym, co działo się na boisku, ale także poza nim. Bo to naprawdę pasjonująca historia!

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Nawałka podsumował Arłamów. Wideo INTERIA.TV

Mija 40 lat, a zagadka wciąż pozostaje nierozwikłana. Albo inaczej - wszyscy podejrzewają, że doszło do ustawienia meczu, ale nikt nikogo nie złapał za rękę. Pozostały tylko poszlaki.

Reklama

Argentyna - Peru, najbardziej kontrowersyjny mecz na mundialu w 1978 roku, decydujący de facto o miejscu w wielkim finale w Buenos Aires. Sytuacja przed spotkaniem wyglądała tak: to był ostatni pojedynek tej grupy w drugiej fazie mistrzostw. Tego samego dnia, ale chwilę wcześniej Polska przegrała z Brazylią w Mendozie 1-3, co oznaczało, że gospodarze musieli wygrać z Peruwiańczykami przynajmniej różnicą czterech goli, jeśli marzyli o występie w decydującym meczu turnieju. Tylko to dawało im pierwsze miejsce w czterodrużynowej grupie i przepustkę do finału. Taki był wówczas system rozgrywek, skopiowany z mundialu'74.

Brazylijczycy trochę narzekali - i na wcześniejszą porę meczu z Polską, i na przeprowadzkę do Mendozy, podczas gdy Argentyna grała drugą fazę mistrzostw tylko w Rosario - ale nic nie mogli zrobić. Efekt był taki, że gospodarzom bardzo realnie pomagały ściany. Doskonale wiedzieli, jak wysoko powinni pokonać Peru.

I wygrali, nawet z nawiązką. 6-0!

Pierwsze podejrzenia padły na Ramona Quirogę, można powiedzieć - z naturalnych powodów. Bramkarz był tak naprawdę Argentyńczykiem - żeby było jeszcze ciekawiej, pochodzącym z Rosario - a Peruwiańczycy go naturalizowali ze względów czysto sportowych. W rywalizacji z Fillolem albo La Volpe w zespole "Albicelestes" nie miał szans, natomiast w ekipie Marcosa Calderona był najlepszym kandydatem.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Nawałka o taktyce kadry. Wideo INTERIA.TV

Intrygujące może wydawać się to, że tuż przed meczem kilku peruwiańskich graczy zrobiło potajemne spotkanie, którego wniosek był jeden: należy przekonać trenera, aby Quiroga nie grał. Czy rzeczywiście postawa bramkarza budziła zastrzeżenia nawet kolegów czy wręcz przeciwnie - inni zawodnicy chcieli oddalić podejrzenia od siebie, wiedząc, że zmiany w bramce i tak nie będzie? Teorie pojawiały się różne.

W 1998 roku Quiroga przerwał milczenie i w wywiadzie dla dużego argentyńskiego dziennika "La Nacion" w trochę zawoalowany sposób obarczył winną innych, przyznając jednocześnie, że czuje się Argentyńczykiem, a Peruwiańczykiem nigdy nie będzie. "Myślę, że Manzo... A niech tam, każdy odpowie za swoje grzechy przed Bogiem. Ale to, że rok później poszedł grać do Velezu Sarsfield (klub z Buenos Aires - red.) było skandaliczne. W tym spotkaniu grali też piłkarze, którzy niemal nigdy nie występowali - Rojas, Gorriti... Razem z Chumpitrazem mówiliśmy trenerowi w przerwie, że dzieją się dziwne rzeczy", bronił się Quiroga, dodając, że za cały mundial dostał 500 dolarów i nic więcej. Sugerował też, że sędziowie nie byli bez winy, bo jego zdaniem gole Luque i Tarantiniego padły ze spalonego.

Warto zwrócić uwagę, że po stracie sześciu goli argentyńsko-peruwiański bramkarz nie został wyklęty w swoim nowym kraju, ale zagrał jeszcze na mundialu cztery lata później, puszczając w meczu z Biało-Czerwonymi pięć bramek w ciągu zaledwie jednej połowy. Zresztą, na ten temat też mówił w wywiadzie, choć w sposób wybitnie niesmaczny. "Kiedy Polacy strzelili nam na kolejnym mundialu pięć goli, nikt nie powiedział ani słowa (że mecz był podejrzany). Bo czym mieliby nas przekupić? Butami z obozu w Auschwitz?"

Czy tak kontrowersyjne słowa rzeczywiście padły? Co do tego też nie ma pewności, bo z czasem pojawiły się wątpliwości na temat całego wywiadu, choć cały czas można go znaleźć bez problemu w internecie.

Inny wątek porusza Pablo Llonto w swojej książce "La vergüenza de todos. El dedo en la llaga del Mundial 78". Opisuje, jak Rodulfo Manzo usłyszał w telefonie ofertę 50 tys. dolarów za porażkę przynajmniej czterema golami, choć propozycje były również ze strony brazylijskiej.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Lewandowski mówi o świeżości na mundialu. Wideo INTERIA.TV

To wszystko działo się na poziomie zawodników, ale był jeszcze ważniejszy poziom. Państwowy. Nie ma żadnych wątpliwości, że w szatni jednej i drugiej drużyny pojawili się: generał Jorge Videla i Henry Kissinger. Pytanie tylko, czy stało się to tuż przed meczem czy w czasie przerwy, bo tu nie ma całkowitej jasności, choć więcej głosów skłania się do tej pierwszej wersji.

Mniejsza o to, najbardziej istotny jest w tym sam fakt wywierania jednoznacznej presji na argentyńskich rywali. Videla miał mówić o "bratnich narodach" i o tym, żeby wszystko "dobrze się ułożyło w imię braterstwa południowoamerykańskiego". Wątek polityczny jest tu ewidentny. Francisco Morales Bermudez Pedraglio, zwany Moralito, syn peruwiańskiego dyktatora, towarzyszył ekipie. Zawodnicy twierdzili, że to on załatwiał w przyspieszonym tempie nowe obywatelstwo Quirodze. Ile w tym prawdy? Nie wiadomo. Faktem jest, że obydwa kraje utrzymywały bliskie kontakty. Na ponad rok przed mistrzostwami, w marcu 1977 roku, Bermudez wyświadczył przysługę generałowi Videli przybywającemu z wizytą do Peru i zamknął na kilka dni siedmioro Argentyńczyków; profilaktycznie, żeby nie protestowali w czasie pobytu dyktatora.

Argentyna wysłała też do sąsiada tony zboża w ramach umowy dwustronnej, a bank narodowy udzielił pokaźnej pożyczki dla reżimu Bermudeza.

Jeszcze inne światło na podejrzanie wysoki wynik w 1978 roku rzucił ponad 30 lat później były peruwiański senator Genaro Ledesma Izquieta, twierdząc, że rząd jego kraju wysłał 13 opozycjonistów, w tym jego, do Argentyny, aby ludzie Videli rozprawili się z nimi w sposób, który był wówczas powszechny w ramach operacji Condor, czyli wrzucając z samolotu do morza. Reżimy południowoamerykańskie - oficjalnie Peru w tym nie uczestniczyło, choć dostarczało informacji - potajemnie współpracowały ze sobą, walcząc z wszelkimi przejawami opozycji politycznej. "W taki sposób Argentyna zapłaciła za zwycięstwo w 1978 roku. Na szczęście Francja przyszła nam z pomocą, wywierając presję na władze w Buenos Aires", mówił Ledesma Izquieta.

Jedno jest pewne: 40 lat po słynnym meczu jeszcze nie wszystkie tajemnice są odkryte.

Remigiusz Półtorak

Tajemnice mundialu - zobacz inne opowieści o pasjonującej historii mistrzostw świata