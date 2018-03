"Szybka kontra" odcinek 1

Do mundialu w Rosji pozostały trzy miesiące. W programie "Szybka kontra" będziemy rozmawiać o reprezentacji Polski. Gośćmi pierwszego odcinka byli wiceprezes PZPN Marek Koźmiński i były znakomity napastnik Tomasz Frankowski. - W marcu "Biało-Czerwoni" zmierzą się towarzysko z Nigerią i Koreą Płd. W kadrze zabrakło miejsca dla Jakuba Błaszczykowskiego. Czy to duży problem dla kadry? - Kuba Błaszczykowski, który jest poza grą od kilku miesięcy, i spodziewamy się, że być może do mundialu się nie przygotuje. Kamil Grosicki wciąż szuka swojej optymalnej formy. Nowi zawodnicy, powiew świeżej krwi jest niezbędny - uważa Frankowski. - Nasze skrzydła są dziś nieobecne. Dwa potężne ciosy. Pytanie, jaki plan ma trener Nawałka w głowie - stwierdził Koźmiński.