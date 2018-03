Peszko: Nie jestem asem w kadrze, ale mam rolę. Wideo

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

- Wiele jest takich przypadków, Jonas Hector gra w ostatniej drużynie Bundesligi FC Koeln, a też jeździ na zgrupowania reprezentacji Niemiec. Od trzech lat regularnie jeżdżę na zgrupowania kadry, odgrywam mniejszą lub większą rolę, ale zawsze jak mam zadanie do wykonania, to je wykonuję. Nie jestem może w tej talii asem, jokerem czy królem, ale czwórka czy piątka też w tej talii mają swoją rolę - mówi powiedział Sławomir Peszko o powołaniu do reprezentacji Polski przed meczami z Nigerią (23 marca) i Koreą Południową (27 marca).