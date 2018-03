Adam Nawałka: Teraz żyjemy mundialem. Wideo

- Uważam, że plan mamy optymalny. Wierzę w to, że będziemy świetnie przygotowani do mundialu w Rosji - powiedział selekcjoner reprezentacji Polski Adam Nawałka. W piątek "Biało-Czerwoni" zagrają towarzysko z Nigerią, a we wtorek z Koreą Południową.