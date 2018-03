Gernot Rohr o nieobecności Łukasza Piszczka. Wideo

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

- Piszczek to świetny piłkarz BVB. To na pewno będzie nasza przewaga, choć najważniejsze jest to, że na świat przyjdzie jego dziecko i po raz kolejny zostanie tatą - powiedział trener reprezentacji Nigerii Gernot Rohr przed towarzyskim meczem z Polską, który odbędzie się 23 marca we Wrocławiu.