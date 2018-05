Reprezentacja Nigerii przed MŚ Rosji. Wideo

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

Do samego końca nie było pewne, czy Nigeria weźmie udział w eliminacjach do mistrzostw świata w Rosji. Wszystko z powodu recesji spowodowanej spadkami cen ropy. Na szczęście pieniądze się znalazły, a "Super Orły" jak burza przeszły przez kwalifikacje. Teraz nadszedł czas na podbój rosyjskich boisk. Nigeria trafiła do grupy D wraz z Chorwacją, Islandią i Argentyną.