Rozpoczęła się wielka bitwa o Lewego

Robert Lewandowski to jedno z najgłośniejszych nazwisk zbliżającego się letniego okienka transferowego. Polak marzy o przejściu do Realu Madryt, ale Bayern nie wyobraża sobie straty swojego najlepszego napastnika. Do gry włączyły się również Chelsea, PSG i Manchester United. Jak skończy się ta batalia?