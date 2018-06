Fred o transferze do MU: Zostawiam tę sprawę agentom. Wideo

- Jestem całkowicie skupiony na treningu z reprezentacją Brazylii. Zostawiam tę sprawę moim agentom - powiedział Fred, pomocnik "Canarinhos", o możliwym transferze z Szachtara Donieck do Manchesteru United.

Czy jest możliwe, aby sprawa wyjaśniła się już w poniedziałek?

- Kto wie (śmiech), może tak się stać. Teraz jestem jednak skupiony na Brazylii - stwierdził Fred.

- Kiedy dochodzi do negocjacji transferowych z udziałem zawodnika, co czasami jest nieuniknione, piłkarz przychodzi do nas, a nasza rada brzmi: rozwiąż tę sprawę jak najszybciej, żeby skupić się na kadrze - powiedział Tite, selekcjoner Brazylii.