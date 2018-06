Mundial 2018. Neymar: Cieszę się z powrotu. Wideo

- Nie jestem w stu procentach zdrowy, ale cieszy mnie powrót do gry. Cieszę się, że znowu założyłem koszulkę reprezentacji i jestem z kolegami - przyznał Neymar. Napastnik PSG nie występował od końca lutego, kiedy doznał kontuzji stopy. W niedzielnym towarzyskim meczu z Chorwacją w Liverpoolu wszedł w przerwie, a następnie dał prowadzenie Brazylii, uderzając z bliska pod poprzeczkę. Wynik spotkania na 2-0 ustalił Roberto Firmino.

- Wejście Neymara było zaplanowane. To piłkarz robiący różnicę, ale nie może być odpowiedzialny w pojedynkę za wynik. To nieludzkie. Jest ważny, ale jako część silnej grupy - stwierdził Tite, selekcjoner "Canarinhos".

- Jeszcze jedna rzecz. Jego powrót do gry był ponadprzeciętny. Jest tylko człowiekiem, a zaprezentował się powyżej oczekiwań, nawet moich. Spodziewałem się po nim mniej. Dlaczego? Ponieważ jest w trakcie procesu powrotu - dodał Tite.