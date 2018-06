Iran zameldował się już w Rosji. Wideo

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

Iran to pierwsza z reprezentacji biorących udział na mundialu, która przyleciała już do Rosji. Podopieczni Carlosa Queiroza dotarli do Moskwy we wtorkowy wieczór, czyli na 10 dni przed pierwszym meczem z Marokiem.