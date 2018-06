Mundial 2018. Gorące nazwiska na ławkach trenerskich. Wideo

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

Mistrzostwa świata to nie tylko rywalizacja pomiędzy piłkarzami. To również walka selekcjonerów, którzy godzinami ślęczą nad taktykami, motywują swoich podopiecznych i szukają sposobów na rywali. Niektórzy są spokojni, inni mają gorące głowy. My wybraliśmy pięć najbardziej ekscytujących nazwisk na ławkach trenerskich.