Mundial 2018. Maciej Makuszewski: Byłem rozczarowany, kibicuję kadrze. Wideo

- Jak kontuzja się przytrafiła, to gdzieś w głowie tkwiło już, że jest po wszystkim. Później miałem marzenia i wiedziałem, że praca, którą wykonuję, wygląda dobrze. Wróciłem jak chciałem, ale takie jest życie. Jestem rozczarowany, ominęła mnie impreza życia, ale byłem na to przygotowany - powiedział Maciej Makuszewski, który ostatecznie nie pojechał z kadrą na mistrzostwa świata do Rosji.