Thiago Cionek o treningach i wolnym czasie w Soczi. Wideo

Dużo czasu poświęcamy na trening i analizę, ale ważny jest też czas wolny i odpoczynek. To część naszych przygotowań. W sobotę mieliśmy fajny dzień i czas na regenerację, bo treningi są bardzo intensywne. Dzisiaj (w niedzielę) trening rano, więc po południu możemy odpoczywać albo robić to, na co mamy ochotę – mówi Thiago Cionek o tym, jak kadra spędza czas w Soczi.