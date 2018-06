Marek Koźmiński stanął w obronie Marciniaka. Wideo

- Szymon Marciniak sędziował dobrze. Zobaczymy, jak go ocenią fachowcy. Jeżeli będzie dostawał kolejne spotkania drabinki turniejowej, to znaczy, że ktoś ocenił go pozytywnie - powiedział wiceprezes PZPN Marek Koźmiński. Marciniak podjął kilka kontrowersyjnych w meczu Argentyna - Islandia (1-1) w meczu grupy mundialu w Rosji.