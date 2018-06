Marek Koźmiński: Senegal to bardzo groźny rywal. Wideo

- Senegal to bardzo groźny rywal. Inny futbol niż ten, do którego jesteśmy przyzwyczajeni. Piłka siłowa, szybka, również techniczna. Podchodzimy z szacunkiem do przeciwnika, ale też z przeświadczeniem o naszej sile - powiedział wiceprezes PZPN Marek Koźmiński. We wtorek w Moskwie polscy piłkarze zagrają z Senegalem (początek godz. 17.00) w swoim pierwszym meczu na mundialu w Rosji.