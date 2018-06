Polska - Senegal 1-2. Łukasz Piszczek o meczu

- W pierwszej połowie nie wyglądało to zbyt dobrze, bo Senegal zagęścił środek pola i czekał na kontry. To im się parę razy udało. W drugiej połowie zmieniliśmy system, stwarzaliśmy więcej sytuacji, niestety, w momencie, gdy wydawało się, że jesteśmy w stanie doprowadzić do remisu, straciliśmy łatwą bramkę na 0-2 i niestety, przegraliśmy - powiedział Łukasz Piszczek po porażce z Senegalem 1-2 w pierwszym meczu na mistrzostwach świata w Rosji.