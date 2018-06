Polska znów fatalnie rozpoczęła mundial. Wideo

W 2002 i 2006 roku Polska rozpoczynała mistrzostwa świata od kompromitujących porażek. Tym razem miało być inaczej, ale nasze koszmary powróciły. Piłkarze Adama Nawałki zagrali bardzo słabo i przegrali 1-2 z Senegalem. We wtorek doszło również do sporej niespodzianki, jaką była porażka Kolumbii z Japonią 1-2. Natomiast Rosja pokonała Egipt 3-1 i awansowała do fazy pucharowej.