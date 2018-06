Jan Bednarek po meczu z Senegalem i przed Kolumbią. Wideo

Piłka to jest gra błędów. My ich zrobiliśmy więcej i dlatego przegraliśmy. Na pewno takich błędów już nie popełnimy. Nigdy nie da się odciąć w 100 procentach od tego, co nas otacza. Każdy jest świadomy, że ten mecz nie był najlepszy w naszym wykonaniu, ale też chce pokazać, że to wypadek przy pracy. Nie będę teraz siedział i myślał nad tym, co mogłem zrobić lepiej i jak ta bramka padła - mówi Jan Bednarek.