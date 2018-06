Wojciech Szczęsny po meczu Polska - Kolumbia 0-3. Wideo

- Trener podejmuje decyzję, kto gra. Ktokolwiek, by dziś nie wyszedł, to tak naprawdę ciężko wyobrazić sobie, że mógłby wykonać coś inaczej, bo przeciwnik był po prostu lepszy - skomentował bramkarz reprezentacji Polski Wojciech Szczęsny porażkę z Kolumbią 0-3 na mundialu w Rosji. "Biało-Czerwoni" stracili szansę awansu do 1/8 finału. Co dalej z tą reprezentacją, co dalej z trenerem Adamem Nawałką? - Absolutnie nie moja decyzja - skomentował Szczęsny.