Mundial 2018. Lewandowski: Nie poddam się jako kapitan. Wideo

- Nie mamy już nic do stracenia. Teraz będziemy grali dla kibiców, za to, że nas wspierali, za to, że byli z nami. Ja jako kapitan się nie poddam i wiem, że ta drużyna też się nie podda - mówił na konferencji prasowej po meczu z Kolumbią (0-3) Robert Lewandowski.