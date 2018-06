Nawałka o meczu z Japonią. Wideo

- Co do strategii na mecz z Japonią, oczywiście wybierzemy optymalną opcję. To nasze ostatnie spotkanie i myślę, że nie będziemy mieli najmniejszego problemu, jeśli chodzi o motywację i zaangażowanie zawodników – powiedział selekcjoner kadry Polski Adam Nawałka przed meczem o honor z „Krajem Kwitnącej Wiśni” na mundialu w Rosji.