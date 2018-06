Nawałka podsumowuje swoją erę. Wideo

- Wkład pracy jest olbrzymi, jaki włożyliśmy w to, by wydobyć Polskę na zupełnie inne poziomy. Myślę, że ta praca nie poszła na marne. To, co zrobiliśmy, będzie procentować w następnych latach. Daliśmy odpowiedni sygnał i odpowiedni impuls do tego, żeby piłka w Polsce się odrodziła – powiedział Adam Nawałka na konferencji prasowej po porażce z Kolumbią, oznaczającą pożegnanie się Orłów z mundialem w Rosji.