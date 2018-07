Mundial 2018: Kolumbia - Anglia. Drugi gol. Wideo

Wydawało się, że jest już po meczu. W 57. minucie spotkania bramkę dla reprezentacji Anglii strzelił Harry Kane. Wynik 1-0 utrzymywał się do 94. minuty. Wtedy to Yerry Mina po dośrodkowaniu z rzutu rożnego doprowadził do remisu. Zatem sędziemu pozostało zarządzić dogrywkę.