Klafurić, trener Legii: Wierzę, że na mundialu pokonamy Rosję. Wideo

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

Trener Legii Warszawa Dean Klafurić przygotowuje mistrzów Polski do dwumeczu z Cork City, ale nie przeszkadza mu to w śledzeniu poczynań gry reprezentacji Chorwacji na mundialu w Rosji. Chorwaci są rewelacją turnieju, w sobotę zagrają o półfinał z gospodarzami imprezy, których prowadzi zresztą były trener legionistów, Stanisław Czerczesow.



- Jestem bardzo zadowolony i szczęśliwy. Jestem wielkim fanem chorwackiej drużyny narodowej. Kibicujemy im tak samo mocno, jak wy biało-czerwonym. Mamy silny zespół, piłkarzy o wielkich indywidualnych umiejętnościach. Wierzę, że pokonamy Rosję, potem wejdziemy do półfinału a potem... - Dean Klafurić nie chciał dokończyć wypowiedzi, jedynie uśmiechnął się znacząco licząc na finał turnieju.