Włodzimierz Lubański o tym, co będzie decydujące w meczu Francja - Belgia. Wideo

Która ze stron ma większe argumenty – Francja czy Belgia? Umiejętności są bardzo zbliżone. Dlatego nie można wytypować faworyta w tym meczu. Belgowie mówią: „My jeszcze nie jesteśmy na końcu drogi”. To świadczy o tym, jaka mają pokorę i jak bardzo chcą dojść do finału. Ale Francuzi tak samo do tego podejdą. Dlatego zapowiada się niezwykle ciekawy pojedynek - mówi Włodzimierz Lubański, najlepszy piłkarz wszech czasów w niedawnym plebiscycie Eurosport.interia.pl organizowanym wspólnie z radiem RMF FM.