Michał Rynkowski: Decyzja CAS to policzek wymierzony w MKOl i WADA

W wyniku trwającej od czterech lat spektakularnej afery dopingowej Rosja straciła 13 medali, a blisko 40 sportowców z tego kraju zostało zawieszonych. Okazuje się jednak, że ruchy MKOl-u związane z dyskwalifikacjami i pozbawieniem ich medali były zbyt pochopne. - To policzek wymierzony w MKOl i WADA - mówi nam Michał Rynkowski, dyrektor Polskiej Agencji Antydopingowej.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Pjongczang 2018. Pierwsza grupa Rosjan dotarła do Korei Południowej. Wideo Eurosport

Po czwartkowej decyzji Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu w Lozannie aż 28 sportowców zostało oczyszczonych z zarzutów o stosowanie dopingu na igrzyskach olimpijskich w Soczi w 2014 roku. Oburzenia nie kryją rosyjskie media, zresztą podobnie było w momencie, gdy na światło dzienne wyszła cała afera, mając początek w 2014 roku.

Reklama

Były szef Rosyjskiej Agencji Antydopingowej Nikołaj Durmanow w ostrych słowach skomentował pracę WADA. – To projekt, który przestał mieć jakikolwiek związek ze sportem i nawet nie próbuje się tego kryć. Nieważne, czy zawodnik przyjmował doping czy nie. Jeśli sportowiec jest z Rosji od razu spisujemy go na straty. Przedstawiciele tejże organizacji uzurpują sobie prawo do decydowania o wszystkim, a tak naprawdę jest ona tylko instrumentem politycznym – Durmanow komentuje sprawę w lokalnych mediach.

Słowa Durmanowa wpisują się w ton rosyjskiej administracji, której zresztą zarzucano, że nadzorowała proceder dopingowy, pomagając zamieniać próbki pobrane od sportowców w Soczi. Dyrektor Polskiej Agencji Antydopingowej Michał Rynkowski zaprzecza, jakoby WADA była pod czyjąkolwiek kontrolą i dodaje w rozmowie z Eurosportem:

– Decyzja Trybunału Arbitrażowego jest bardzo zaskakująca, to policzek wymierzony w MKOl i WADA. Wydawało się, że raport McLarena i wyniki prac Oswalda i Schmida są wystarczające do tego, by poszczególnych rosyjskich zawodników wykluczyć z rywalizacji w zbliżających się igrzyskach.

Możliwość wzięcia udziału w igrzyskach w Pjongczangu 15 spośród 28 uniewinnionych rosyjskich sportowców rozważy specjalna komisja powołana przez MKOl. Jak poinformował rzecznik prasowy światowej agencji, każda sprawa będzie rozpatrywana indywidualnie. Przewodniczącą komisji jest była minister sportu Francji Valerie Fourneyron.

Marcelina Szewczyk