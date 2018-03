Paraolimpiada. Alpejczyk Sikorski pierwszym polskim medalistą w Pjongczangu

27-letni alpejczyk Igor Sikorski (Start Bielsko-Biała) został pierwszym polskim medalistą igrzysk paraolimpijskich w Pjongczangu. Zajął trzecie miejsce w slalomie gigancie w pozycji siedzącej.

Zdjęcie Igor Sikorski cieszy się na mecie slalomu giganta. Polak zdobył brązowy medal /Bartłomiej Zborowski /PAP

Polak uzyskał łączny czas dwóch przejazdów 2.15,90. W rywalizacji na monoski lepsi byli tylko Norweg Jesper Pedersen 2.13,45 i Amerykanin Tyler Walker 2.13,79. Kolejne lokaty zajęli dwaj Japończycy, ze stratą ponad dwóch sekund do Polaka.

Reklama

"W drugim przejeździe skupiłem się na jeździe. Nie myślałam o zawodach" - przyznał na mecie Sikorski.

Środowy medal Sikorskiego jest 45. w historii startów Polaków w zimowych igrzyskach paraolimpijskich. Dorobek startów to 11 złotych, sześć srebrnych i 28 brązowych krążków. W poprzednich igrzyskach w Soczi w 2014 roku nikomu z dziewięciosobowej ekipy nie udało się stanąć na podium.

Dotychczas największym sukcesem tego polskiego alpejczyka było wicemistrzostwo świata w slalomie w Tarvisio w 2017 roku. Dziesięć lat wcześniej uległ wypadkowi - spadł z wysokości ok. 6-8 metrów na plecy i złamał kręgosłup.

Do narciarstwa alpejskiego niepełnosprawnych Sikorski trafił przez internet. Kiedy poruszał się na wózku, na trzecim piętrze bez windy, zastanawiał się co robić w nowej sytuacji. Umówił się na szkolenie do Jarosława Roli z Karpacza i... tak się zaczęło. Kiedy dostał od Romualda Schmidta nowe gigantowe narty, następnego dnia się rozbił. Jednak to go nie zniechęciło do podjęcia treningów.

Zmagania paraolimpijskie w Pjongczangu zakończą się w niedzielę 18 marca. Bierze w nich udział 567 zawodników z 49 krajów, w tym ośmioosobowa reprezentacja "Biało-Czerwonych".