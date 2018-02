Pjongczang 2018. Andreas Wellinger: Narzekać nie będę

Niemiec Andreas Wellinger schodził z szerokim uśmiechem na twarzy z normalnej skoczni w Pjongczangu, gdzie w czwartek wygrał olimpijskie kwalifikacje do sobotniego konkursu. "Na pewno nie będę narzekać" - powiedział do dziennikarzy.

"Bardzo dobrze czuję skocznię i każdego dnia skakanie sprawia mi więcej radości" - przyznał po swojej próbie na odległość 103 m. Dalej od niego wylądowali trzeci Dawid Kubacki (104,5) i drugi Kamil Stoch (104), ale obaj mieli lepsze warunki i gorsze od Niemca noty za styl.

"To był dla nas bardzo dobry dzień. Pogoda dopisała, a nasze skoki były na bardzo wysokim poziomie. Moje próby stały się bardziej stabilne, ale mam też drobnostki do poprawy, więc nie mogę się już doczekać konkursu" - powiedział Wellinger.

Niemcy w kwalifikacjach zaprezentowali się drużynowo najlepiej. Cała czwórka znalazła się w pierwszej siódemce. Czwarty był Richard Freitag, szósty Markus Eisenbichler i siódmy Karl Geiger.

"To jeszcze nie jest wszystko na co nas stać, ale jestem bardzo zadowolony z tego, co sam zaprezentowałem. Obiekt bardzo mi się podoba" - skomentował Eisenbichler.

Bardzo zadowolony był trener Werner Schuster. "To był dobry dzień i myślę, że znakomity początek igrzysk. Zawsze miałem nadzieję, że będę miał więcej niż jedną opcję i teraz moi zawodnicy doskonale sobie radzą" - powiedział. Szkoleniowiec nie zabronił swoim zawodnikom wzięcia udziału w ceremonii otwarcia, która odbędzie się w piątek. Wellinger jednak chce oszczędzać siły przed konkursem.

"Jestem bardzo dobrze przygotowany i gotowy do walki każdego dnia. Jeśli uda mi się pokazać to, co potrafię, będę walczyć o najwyższe cele, zresztą udowodniłem to w kwalifikacjach" - dodał.

Sobotni konkurs zaplanowany jest na godz. 13.35 czasu polskiego. Igrzyska potrwają do 25 lutego. Cztery lata temu w Soczi triumfował Kamil Stoch.