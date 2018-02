Pjongczang 2018. Daria Domraczewa: Ten medal to nagroda za naszą cierpliwość

Biathlonistki z Białorusi wywalczyły historyczny medal dla swojego kraju. Zespoły zmieniały się na prowadzeniu niemal co okrążenie. W kulminacyjnym momencie szansę na zwycięstwo miały reprezentantki Polski, Szwajcarii oraz Słowacji. Z kolei Niemki – murowane faworytki do medalu – plasowały się pod koniec pierwszej 10. Ostatecznie drugie miejsce przypadło Szwedkom, a trzecie Francuzkom.

- Jeśli przypomnę sobie, jak zaczęłyśmy te igrzyska, ten medal jest nagrodą za wszystkie nasze starania i przede wszystkim za cierpliwość. Myśleliśmy, że podium jest możliwe, ale nikt nie robił sobie nadziei na złoto – powiedziała Domraczewa o nie najlepszym początku.

Dla Domraczewej to już drugi medal zdobyty na igrzyskach w Pjongczangu. Kilka dni temu wywalczyła srebro w biegu ze startu wspólnego. Ogółem to jej czwarty olimpijski tytuł. Do tej pory żadnej z biathlonistek nie udała się ta sztuka. Słowaczce Anastazji Kuzminie i Niemce Kati Wilhelm udało się triumfować jedynie trzykrotnie.

– Naprawdę jestem najbardziej utytułowaną biathlonistką w historii zimowych igrzysk? – pytała po zakończonym biegu Daria Domraczewa. – To fantastyczna wiadomość. W związku z tym mamy dziś podwójny powód do świętowania, ponieważ Dinara Alimbekowa według mnie jest jedną z najmłodszych medalistek olimpijskich w tej konkurencji – powiedziała 31-latka z Mińska.

Sukces Białorusinek docenił też prezydent naszych wschodnich sąsiadów. Za zdobyte złoto zostały one odznaczone medalami „za osobistą odwagę”. Oprócz tego Nadzieżdę Skardino, Irinę Kriwko i Dinarę Alimbekową zapisano w historii białoruskiego sportu jako „zasłużone mistrzynie sportu Republiki Białorusi”.

