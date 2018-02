Pjongczang 2018. Dario Cologna mistrzem olimpijskim na 15 km

Dario Cologna zdobył złoty medal w biegu na 15 km stylem dowolnym igrzysk olimpijskich w Pjongczangu. Szwajcar po raz trzeci z rzędu został mistrzem olimpijskim na tym dystansie. Najlepszy z Polaków Dominik Bury zajął 33. miejsce.

Cologna rozpoczął dosyć spokojnie. Na pierwszych pomiarach czasów najlepszy był Francuz Maurice Manificat. Szwajcar jednak wyraźnie się rozpędzał. W połowie dystansu miała już dużą przewagę. Na tym etapie rywalizacji drugi Manificat tracił do niego ponad 15 sekund. Cologna nie zostawił rywalom złudzeń, kto w tej konkurencji jest najlepszy i w pełni zasłużenie zdobył złoty medal. na drugim stopniu podium stanął Norweg Simen Hegstad Krueger, który stracił do triumfatora 18,3 s. Brąz wywalczył Rosjanin Denis Spicow (strata 23 s). Manificat stracił siły w drugiej części dystansu, co okazało się bardzo kosztowne. Francuz zajął piąte miejsce.

Szwajcar ma w dorobku już cztery złote krążki igrzysk; oprócz trzech zwycięstw na 15 km, przed czterema laty w Rosji triumfował również w biegu łączonym na 30 km.

W tym biegu wystąpiło trzech reprezentantów Polski. Najlepiej spisał się Dominik Bury, który zajął 33. miejsce. Jego strata do Cologny wyniosła 2.27,2. Jego starszy brat Kamil spisał się dużo gorzej. Uplasował się na 78. miejscu (strata 4.54,8). Maciej Staręga był 82. (strata 5.15,0).

Wyniki biegu na 15 km techniką dowolną mężczyzn:

1. Dario Cologna (Szwajcaria) 33.43,9

2. Simen Hegstad Krueger (Norwegia) strata 18,3

3. Denis Spicow (Olimpijczycy z Rosji) 23,0

4. Martin Johnsrud Sundby (Norwegia) 24,9

5. Maurice Manificat (Francja) 27,0

6. Hans Christer Holund (Norwegia) 34,5

7. Alex Harvey (Kanada) 35,5

8. Marcus Hellner (Szwecja) 38,7

9. Calle Halfvarsson (Szwecja) 1.00,6

10. Matti Heikkinen (Finlandia) 1.01,5

...

33. Dominik Bury (Polska) 2.27,2

78. Kamil Bury (Polska) 4.54,8

82. Maciej Staręga (Polska) 5.15,0