Pjongczang 2018. Kuzmina ma już dosyć koreańskiego jedzenia

Najlepsza sportsmenka w historii Słowacji Anastazja Kuzmina w Pjongczangu zdobyła trzy medale, ale zdążyła już zatęsknić za krajową kuchnią. - Codziennie jem ryż. To za dużo, nie mogę się już doczekać słowackiej kuchni - powiedziała biathlonistka, którą czeka jeszcze start w sztafecie mieszanej oraz kobiecej.

Anastazja Kuzmina

Kuzmina w Korei Południowej stanęła na najwyższym stopniu podium po biegu masowym, wcześniej cieszyła się ze srebra w biegu indywidualnym oraz pościgowym. Dla niej to nie pierwszyzna, ponieważ z igrzysk olimpijskich przywiozła już wcześniej złoto z Soczi oraz złoto i srebro z Vancouver.

Z dorobkiem sześciu medali olimpijskich Kuzmina została najlepszym sportowcem w historii Słowacji i drugą biathlonistką w historii igrzysk olimpijskich.

- Wciąż odczuwam emocje, ale także obowiązki, które na mnie czekają. To są jednak piękne uczucia i nie zawsze mogę uwierzyć, że udało mi się w Pjongczangu tak wiele. Przed igrzyskami olimpijskimi nie marzyłam o niczym, tymczasem trzykrotnie stawałam tu na podium. To coś wspaniałego – powiedziała Kuzmina, która pierwszy raz w karierze znalazła się w pierwszej trójce zawodów Pucharu Świata właśnie w Pjongczangu. Miało to miejsce w 2009 roku.

Nie od dziś wiadomo, że istotnym elementem w diecie sportowca jest dieta, ale Kuzmina ma już dosyć kuchni serwowanej przez organizatorów igrzysk. - Codziennie jem ryż to stanowczo za dużo. Nie mogę się już doczekać słowackiej kuchni, zwłaszcza bryndzowych haluszków. Dobrze, że tak często mam okazję stawać na podium, bo w domu słowackim mam okazję spożyć inne jedzenie - przyznała z radością Kuzmina.

