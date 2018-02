Pjongczang 2018. Oto najszczęśliwszy facet igrzysk

Do tej pory Philip Boit był jedynym w historii kenijskim zimowym olimpijczykiem, ale w Pjongczangu dołączyła do niego narciarka alpejska Sabrina Simader. - Jestem tutaj najszczęśliwszym facetem. Myślałem, że Kenia na zimowych igrzyskach umrze po zakończeniu mojej kariery - mówił uradowany Boit dziennikarzom.

Zdjęcie Od prawej Sabrina Simader i Philip Boit /Getty Images

Boit jest szefem misji olimpijskiej Kenijczyków. Afrykański kraj w Pjongczangu będzie reprezentować jeden sportowiec. To narciarka alpejska Sabrina Simader. 46-latek był pierwszym w historii olimpijczykiem w zimowych igrzyskach, kiedy w latach 90. skorzystał z programu sponsorowanego przez Nike i biegi średniodystansowe zamienił na biegi narciarskie.

Kenijczyk przeszedł do historii w czasie igrzysk w Nagano w 1998 roku, co wywołało medialne szaleństwo. Później nastąpiły jeszcze starty w Salt Lake City oraz w Turynie. Po zakończeniu kariery w 2011 roku Boit obawiał się, że Kenia nie doczeka się kolejnego zimowego olimpijczyka. Ale tak się nie stało. Miejsce w historii przypadło po ośmiu latach 19-letniej Simader.

- Kiedy patrzę jak Sabrina jeździ, to daje mi ogromną radość. Teraz do niej należy dokonanie jeszcze większych rzeczy w narciarstwie ode mnie - mówił.

W Salt Lake City Boit zajął 65. miejsce w sprincie i był lepszy od pięciu zawodników. W Turynie startował na 15 km klasykiem. Zajął 91. pozycję, wyprzedził ośmiu rywali.

Simander i Boit urodzili się w Kenii, ale na igrzyska dotarli zupełnie innymi ścieżkami. Boit pierwszy śnieg zobaczył dwa lata przed startem w Nagano, Simader wyjechała z Kenii do Austrii jako trzylatka i tam dorastała.

- Ja miałem trudniej. Przybywałem z klimatu afrykańskiego do mroźnych zimowych temperatur. Zacząłem się w pewnym momencie zastanawiać, po co do cholery to robię. Techniki zacząłem się uczyć jak miałem 20 lat. Wcześniej nie miałem nart na nogach i rywalizowałem z zawodnikami, którzy zaczęli na nich biegać w wieku dwóch lat. Niektórzy uważali mnie za żart, co nie było fajne. Ale byłem wysportowany i robiłem postępy - wspominał Boit początki.

Simader miała inne problemy. Podstawowym było sfinansowanie startu w Pjongczangu, co się w końcu udało, dzięki publicznej zbiórce.

- Pozyskiwanie pieniędzy było trudne. Sporo było wzlotów i upadków. Mój trener pomagał mi dzień i noc, żebym się zakwalifikowała - przyznawała alpejka o przydomku "Śnieżna Pantera".



Na końcu jednak Simader otrzymała wspaniałą nagrodę w postaci niesienia kenijskiej flagi w trakcie ceremonii otwarcia igrzysk.

- To było świetne uczucie, byłam naprawdę dumna. Trochę śmiesznie było widzieć przede mną wielką reprezentację Kanady. Ale czułam też duże emocje, bo patrzył świat. Spełniło się marzenie - opowiadała.

Celem Sabriny Simader w konkurencjach szybkościowych i technicznych w Pjongczangu będzie finisz w pierwszej dwudziestce.

