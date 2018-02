Pjongczang 2018. Prezydent Andrzej Duda spotkał się z polskimi sportowcami

W sobotę prezydent Andrzej Duda i jego małżonka Agata Kornhauser-Duda spotkali się z polskimi sportowcami w wiosce olimpijskiej w Pjongczangu. Prezydent życzył biało-czerwonym sukcesów i chętnie pozował do zdjęć z licznie przybyłymi zawodnikami i członkami ekipy.

W spotkaniu udział wzięli również: szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski, ambasador RP w Seulu Piotr Ostaszewski, minister sportu i turystyki Witold Bańka, prezes PKOl Andrzej Kraśnicki, członkini MKOl-u Irena Szewińska oraz sekretarz generalny PKOl-u Adam Krzesiński.

Na parę prezydencką czekała kilkudziesięcioosobowa grupa członków polskiej reprezentacji olimpijskiej. Znaleźli się w niej przedstawiciele m.in.: łyżwiarstwa figurowego, bobslejów, saneczkarstwa i biegów narciarskich. Para taneczna Natalia Kaliszek i Maksym Spodyriew wręczyli gościom efektowną, sporych rozmiarów mapę świata.

- Spotkanie przebiegło w bardzo miłej atmosferze. Prezydent przekazał zawodnikom, że bardzo im kibicuje i życzy poprawiania rekordów życiowych. Para wyraziła radość z obecności w Pjongczangu i jest pod wrażeniem olimpijskiej atmosfery - powiedział attache prasowy polskiej reprezentacji Henryk Urbaś.

Członkowie ekipy wykorzystali okazję do robienia wspólnych zdjęć, do których wyjątkowi goście chętnie pozowali, a także do zabiegania o wsparcie swoich dyscyplin, np. budową toru lodowego.

W piątek Andrzej Duda i Agata Kornhauser-Duda z trybun stadionu olimpijskiego oglądali ceremonię otwarcia igrzysk. W sobotę na żywo obejrzą jeszcze konkurs skoków narciarskich na obiekcie normalnym. Weźmie w nim udział czterech reprezentantów Polski z Kamilem Stochem na czele, który w tej konkurencji cztery lata temu w Soczi zdobył złoty medal i teraz również jest faworytem.

Z Pjongczangu - Wojciech Kruk-Pielesiak