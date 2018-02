Pjongczang 2018. Rosja poprosiła MKOl o zaproszenie 15 sportowców

Komitet Olimpijski Rosji zwrócił się do Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego z prośbą o wysłanie do 2 lutego zaproszeń do udziału w igrzyskach w Pjongczangu dla 15 spośród 28 rosyjskich sportowców uniewinnionych przez Międzynarodowy Trybunał Arbitrażowy.

Zdjęcie Rosyjski biegacz narciarski Aleksandr Legkow /AFP

Poinformował o tym w czwartek wieczorem wiceprzewodniczący rosyjskiego Komitetu Olimpijskiego Stanisław Pozdniakow.

Piętnastu zawodników, o których zaproszenie na igrzyska prosi strona rosyjska, to: czwórka skeletonistów - Aleksandr Trietjakow, Jelena Nikitina, Maria Orłowa, Siergiej Czudinow, biegacze narciarscy - Aleksandr Legkow, Jewgienij Biełow, Maksim Wylegżanin, Aleksandr Biessmiertnych, Jewgienija Szapowałowa i Natalia Matwiejewa, panczenistki - Olga Fatkulina, Aleksandra Rumjancewa, Artioma Kuzniecowa oraz saneczkarze - Albert Demczenko i Tatiana Iwanowa.

Wcześniej o tym, że Rosja zwróci się do MKOl o dopuszczenie do igrzysk zawodników, których apelację uznał trybunał w Lozannie mówił minister sportu Paweł Kołobkow.

Natomiast MKOl zastrzegł, że decyzja Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu (CAS), uznająca apelację grupy rosyjskich zawodników dożywotnio wykluczonych z igrzysk, nie oznacza automatycznie ich udziału w olimpiadzie w Pjongczangu (9-25 lutego).

CAS uznał apelację 28 spośród 39 rosyjskich sportowców i uchylił nałożone na nich przez MKOl kary dożywotniego wykluczenia z igrzysk za złamanie przepisów antydopingowych podczas olimpiady w Soczi w 2014 roku. Powodem decyzji CAS był brak wystarczających dowodów winy sportowców.

Jednocześnie trybunał potwierdził naruszenia reguł antydopingowych przez 11 innych reprezentantów Rosji, ale zmniejszył sankcje nałożone przez MKOl do wykluczenia tylko z igrzysk w Pjongczangu.

Przypadki trzech biathlonistek zostaną rozpatrzone później.