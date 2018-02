Pjongczang 2018. Shiffrin nie wierzy Vonn, że to jej ostatnie igrzyska

Lindsey Vonn mówiła w Pjongczangu, że to „na 99,9 proc.” jej ostatnie igrzyska, a karierę zakończy po następnym sezonie, gdy pobije rekord Ingemara Stenmarka w liczbie zwycięstw w Pucharze Świata. - Nie wierzę jej, znając Lindsey - powiedziała Mikaela Shiffrin, koleżanka Vonn z reprezentacji USA.

Zdjęcie Mikaela Shiffrin huggs Lindsey Vonn /Getty Images

Najpierw zapowiedzi Vonn sceptycznie potraktowały jej siostry, które do końca nie dawały wiary temu, że brązowa medalistka w zjeździe z Pjongczangu i złota z Vancouver zrezygnuje ze startu w Pekinie w 2022 roku.

- To zabawne, kiedy słyszę jak ktoś mówi, że „najpewniej, prawdopodobnie, może, zobaczymy, ale nie jestem pewna”. Jak znam Lindsey, to jej nie wierzę - powiedziała na piątkowej konferencji prasowej 22-letnia Shiffrin, o której mówi się, że zastąpi Vonn w roli liderki reprezentacji USA.

- Nie sądzę, bym była w stanie wejść w jej buty. Za dużo nad tym nie myślałam. Przede wszystkim nie sądzę, żeby powiedziała już ostatnie słowo i dlatego nie uważam, że mam przejąć pałeczkę - zaznaczyła.

Mistrzostwo olimpijskie w zjeździe wywalczyła w Pjongczangu Sofia Goggia, która także nie do końca wierzy w zapewnienia 33-letniej Amerykanki. Włoszka opowiadała w rodzimych mediach, że zachęcała Vonn do startu za cztery w Pekinie. - Jesteś za wielką mistrzynią, możesz dobierać starty tylko pod kątem zjazdów - Goggia przytoczyła swoje słowa, a Vonn potwierdziła, że tak było.

- Napisała do mnie wczoraj wieczorem. Chciała pogadać i próbowała mnie przekonać, żeby poczekać do 2022. To wiele dla mnie znaczy, że ona chce się ze mną ścigać. Ja też to lubię i bardzo ją szanuję, szczególnie ze względu na jej wszystkie kontuzje - przyznała Amerykanka.

- Odpowiedziałam, że dotrwałabym tylko wówczas, jeśli dałabym radę dalej jeździć na wysokim poziomie. Cztery lata to naprawdę sporo czasu i jej też to powiedziałam. Ona stwierdziła, że nie przestanie mnie przekonywać, ale zobaczymy - mówił.

Aby pobić rekord 86 zwycięstw Stenmarka, Vonn potrzebuje jeszcze sześciu wygranych w Pucharze Świata. - Dopóki nie pobiję rekordu, nie przestanę się ścigać. Ten rok nie zaczął się tak, jak sobie wyobrażałam, a mimo to potrafiłam wygrywać. Myślę, że w przyszłym roku będzie lepiej, bo nie będę się skupiać na igrzyskach. Będę mieć więcej czasu, żeby lepiej przygotować się do PŚ - oceniła Lindsey Vonn.

